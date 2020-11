Giulia De Lellis e Carlo Beretta, a Roma per le presentazioni in famiglia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua a gonfie vele la storia d’amore di Giulia De Lellis e la sua nuova fiamma Carlo Gussalli Beretta. Dopo la fine della travagliata relazione con Andrea Damante, l’influencer sembra aver trovato di nuovo la felicità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) Sono passati solo pochi mesi dall’ufficializzazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua a gonfie vele la storia d’amore diDee la sua nuova fiammaGussalli. Dopo la fine della travagliata relazione con Andrea Damante, l’influencer sembra aver trovato di nuovo la felicità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@de103) Sono passati solo pochi mesi dall’ufficializzazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

IsaeChia : #GiuliaDeLellis e #CarloBeretta, il settimanale ‘#Chi’ svela il (curiosissimo) regalo che l’#imprenditore ha fatto… - PoisonI85941015 : Ma solo a me Sitara ricorda Giulia De Lellis? Mixata con un pitbull, s'intende. #matrimonioaprimavistaitalia - MondoTV241 : Giulia De Lellis con un video rassicura tutti i fan. #giuliadelellis - gianmar36305941 : @FInsight13 Giulia de lellis - yeezy_2k24 : @Cohen61081141 A me giulia non è mai piaciuta, palra troppo e pensa di essere simpatica col suo modo di fare a me s… -