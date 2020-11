Così sono state le ultime ore di Diego Maradona prima che Dio bussasse alla sua porta (Di giovedì 26 novembre 2020) Un giorno terribile oggi per il calcio. Ci ha lasciato Diego Maradona il Dio del calcio. L'ex 10 del Napoli si stava riprendendo dopo l'operazione alla testa del 3 novembre per una emorragia ma oggi Diego ha accusato un arresto respiratorio ed è morto all'età di 60 anni. Diego ha segnato un'epoca. Il genio che ha dipinto i campi come nessun altro, quello che ha disegnato sorrisi con una palla. Diego Armando Maradona ha già abbracciato Dio, lo avrà sicuramente ringraziato per avergli prestato il suo nome qui sulla Terra. Maradona è volato in cielo a mezzogiorno, ora di Buenos Aires, quando nessuno se lo aspettava. Le sue ultime ore trascorse nella casa di campagna che era stata affittata per lui per riprendersi in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Un giorno terribile oggi per il calcio. Ci ha lasciatoil Dio del calcio. L'ex 10 del Napoli si stava riprendendo dopo l'operazionetesta del 3 novembre per una emorragia ma oggiha accusato un arresto respiratorio ed è morto all'età di 60 anni.ha segnato un'epoca. Il genio che ha dipinto i campi come nessun altro, quello che ha disegnato sorrisi con una pArmandoha già abbracciato Dio, lo avrà sicuramente ringraziato per avergli prestato il suo nome qui sulla Terra.è volato in cielo a mezzogiorno, ora di Buenos Aires, quando nessuno se lo aspettava. Le sueore trascorse nella casa di campagna che era stata affittata per lui per riprendersi in ...

BeaLorenzin : Rieccoci, di nuovo... Non può passare ancora una volta il concetto che “te la sei cercata”, così si ritorna indiet… - capuanogio : No, cara @AIA_it. Le donne non sono fiori da coltivare (chissà da chi poi). Le donne sono esseri umani, autonomi e… - Radio3tweet : L’unione fa la forza, dice Alice, così vivono le orchidee. Sono belle e fragili: ma se le metti insieme, le radici… - Chiara98147500 : Giulia che dice che è la prima volta che vede Tommy così legato a un amico maschio...praticamente sono simbiotici #gfvip - lalauralosa : RT @giaafada: S: sono stata felice che tu abbia preso una posizione R: ma perché, non ho mai preso posizione? S: fino ad oggi non ti sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Così sono Ibrahimovic contro Fifa 21. Ea risponde: «Nessuna strana manovra, abbiamo un accordo con il Milan» Corriere della Sera