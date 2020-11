Con Pirelli Elect più autonomia al veicolo e meno rumore a bordo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Bassa resistenza al rotolamento per incrementare l', bassodi rotolamento dei pneumatici per garantire un ottimo comfort, grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso dela batterie. Sono queste le principali caratteristiche degli pneumatici, sviluppati dain collaborazione con le principali case auto per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Una particolare tipologia di pneumatici che si riconoscono dal marchio ‘', presentati per la prima volta al Salone di Ginevra 2019 e disponibili in primo equipaggiamento per i più moderni modelli di auto. Gli ingegneri ...