Nel Lazio sono 85.796 gli attualmente positivi, di cui 345 in terapia intensiva (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – sono 85.796 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 82.090 sono in isolamento domiciliare, 3.361 sono ricoverati non in terapia intensiva, 345 sono ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), 2.088 sono deceduti e 19.606 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

