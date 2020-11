Luisa Ranieri sul set di “Lolita”, la fiction andrà in onda a febbraio 2021 (Di martedì 24 novembre 2020) La nuova fiction su Raiuno da febbraio Mentre Luisa Ranieri è sul set di Lolita, il marito Luca Zingaretti lo rivedremo stasera in tv con un episodio replica de Il commissario Montalbano. La Ranieri vestirà i panni della commissaria Lolita Lobosco nata dalla penna di Gabriella Genisi. La fiction, che come anticipa l’attrice dal suo account Instagram qualche ora fa, sarà in onda da febbraio 2021, è girata nelle magnifiche spiagge della Puglia. E proprio dal set la Ranieri pubblica un video che la ritrae sulla barca, mentre gira una scena della fiction. “A febbraio – scrive l’attrice rispondendo ad un follower – credo comunque prima parte 2021”. Visualizza questo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 novembre 2020) La nuovasu Raiuno daMentreè sul set di Lolita, il marito Luca Zingaretti lo rivedremo stasera in tv con un episodio replica de Il commissario Montalbano. Lavestirà i panni della commissaria Lolita Lobosco nata dalla penna di Gabriella Genisi. La, che come anticipa l’attrice dal suo account Instagram qualche ora fa, sarà inda, è girata nelle magnifiche spiagge della Puglia. E proprio dal set lapubblica un video che la ritrae sulla barca, mentre gira una scena della. “A– scrive l’attrice rispondendo ad un follower – credo comunque prima parte”. Visualizza questo ...

Akvesekssever1 : RT @ArashWink: Naples in Veils (2017) giovanna mezzogiorno Alessandro Borghi Luisa Ranieri Lina Sastri Anna Bonaiuto - D2jsM92XjhZDxpN : RT @ArashWink: Naples in Veils (2017) giovanna mezzogiorno Alessandro Borghi Luisa Ranieri Lina Sastri Anna Bonaiuto - e7ssass11 : RT @ArashWink: Naples in Veils (2017) giovanna mezzogiorno Alessandro Borghi Luisa Ranieri Lina Sastri Anna Bonaiuto - tatianaaa1980 : RT @ArashWink: Naples in Veils (2017) giovanna mezzogiorno Alessandro Borghi Luisa Ranieri Lina Sastri Anna Bonaiuto - D2jsM92XjhZDxpN : RT @ArashWink: Naples in Veils (2017) giovanna mezzogiorno Alessandro Borghi Luisa Ranieri Lina Sastri Anna Bonaiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri Luca Zingaretti beato tra le sue donne: eccolo felice con Luisa Ranieri e le dolcissime figlie Today.it Luisa Ranieri sul set di “Lolita”, la fiction andrà in onda a febbraio 2021

Mentre Luisa Ranieri è sul set di Lolita, il marito Luca Zingaretti lo rivedremo stasera in tv con un episodio replica de Il commissario Montalbano ...

Luisa Ranieri sulla nuova fiction Lolita anticipa: “In onda a febbraio”

Anticipazioni Lolita Lobosco, Luisa Ranieri dal set rivela: "Io onda credo a febbraio" Lo scoppio della pandemia ha investito anche tutte le produzioni ...

Mentre Luisa Ranieri è sul set di Lolita, il marito Luca Zingaretti lo rivedremo stasera in tv con un episodio replica de Il commissario Montalbano ...Anticipazioni Lolita Lobosco, Luisa Ranieri dal set rivela: "Io onda credo a febbraio" Lo scoppio della pandemia ha investito anche tutte le produzioni ...