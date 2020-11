Del Ringraziamento non ci importa, ma perché non provare a cucinare il tacchino? (Di martedì 24 novembre 2020) Il Thanksgiving, la festa più sentita dagli americani, non potrà mai mettere radici in Italia. Ma il suo protagonista indiscusso, il tacchino, qualche chance ce l'ha già. Farcito con le castagne è già presente in alcune cucine regionali come piatto forte delle festività natalizie. Ma per chi volesse cimentarsi giovedì - il giorno del Ringraziamento - con il pennuto, ecco alcuni consigli della stella Michelin Francesco Apreda, dal 2019 al The Pantheon/Iconic Rome Hotel nella cucina di Idylio by Apreda. “Ho lavorato da sempre nelle cucine dei grandi hotel e, vista la grande presenza degli americani, il Ringraziamento è un appuntamento fisso del calendario gastronomico. E con esso l'immancabile tacchino”, ha commentato Apreda all'AGI. Non solo: “Mia moglie è americana, alla nostra tavola siedono spesso anche i suoi ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) Il Thanksgiving, la festa più sentita dagli americani, non potrà mai mettere radici in Italia. Ma il suo protagonista indiscusso, il, qualche chance ce l'ha già. Farcito con le castagne è già presente in alcune cucine regionali come piatto forte delle festività natalizie. Ma per chi volesse cimentarsi giovedì - il giorno del- con il pennuto, ecco alcuni consigli della stella Michelin Francesco Apreda, dal 2019 al The Pantheon/Iconic Rome Hotel nella cucina di Idylio by Apreda. “Ho lavorato da sempre nelle cucine dei grandi hotel e, vista la grande presenza degli americani, ilè un appuntamento fisso del calendario gastronomico. E con esso l'immancabile”, ha commentato Apreda all'AGI. Non solo: “Mia moglie è americana, alla nostra tavola siedono spesso anche i suoi ...

