"Così è troppo. Io esco". GF Vip, l'annuncio a sorpresa: il reality perde un concorrente top (Di martedì 24 novembre 2020) Era tanto che i telespettatori attendevano il momento della rivelazione: finalmente Alfonso Signorini ha svelato ai 'vipponi' che il GF Vip 5 continuerà fino a febbraio 2021. Lo spettacolo quindi durerà ancora per molto tempo, purtroppo però bisogna considerare il fatto che svariati gieffini siano genitori e questa notizia potrebbe creargli comprensibilmente dei problemi in famiglia. Il prolungamento del GF Vip ha letteralmente messo in crisi l'attuale formazione della spiata casa di Cinecittà. I famosi inquilini sospettavano da giorni una possibile posticipazione della fine del programma, ma di certo non così sconvolgente. Difatti non solo chi è genitore ha reagito male alla notizia. Ecco la reazione dei vari partecipanti e chi, tra questi, ha deciso di abbandonare il gioco. Una volta appresa la sconvolgente notizia, le prime ad esternare l'idea di voler ...

