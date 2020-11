PS5 e PS4, arriva il Mega Pack PSVR che include visore e 5 ottimi giochi (Di lunedì 23 novembre 2020) Attraverso il Blog ufficiale di PlayStation, Sony annuncia che questo mese arriverà il Mega Pack PSVR per PlayStation 4 e PlayStation 5 che racchiude tutto ciò che è necessario per fare i primi passi nella realtà virtuale. Il bundle conterrà sia il visore che cinque giochi: per i possessori di PS5, il pacchetto Mega Pack PSVR include inoltre l'adattatore per PlayStation Camera, così da poter sfruttare PS VR anche sulla loro nuova console. I cinque giochi selezionati sono: Blood & Truth, Moss, Astrobot Rescue Mission, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds. I giochi saranno disponibili sotto forma di codici promozionali e dovranno essere scaricati attraverso il PlayStation Store. Ad ogni modo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Attraverso il Blog ufficiale di PlayStation, Sony annuncia che questo mese arriverà ilper PlayStation 4 e PlayStation 5 che racchiude tutto ciò che è necessario per fare i primi passi nella realtà virtuale. Il bundle conterrà sia ilche cinque: per i possessori di PS5, il pacchettoinoltre l'adattatore per PlayStation Camera, così da poter sfruttare PS VR anche sulla loro nuova console. I cinqueselezionati sono: Blood & Truth, Moss, Astrobot Rescue Mission, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds. Isaranno disponibili sotto forma di codici promozionali e dovranno essere scaricati attraverso il PlayStation Store. Ad ogni modo ...

