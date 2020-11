Pierpaolo Pretelli e il feeling con Giulia Salemi scatena i social: “La tua fossetta me fa morì” (Di lunedì 23 novembre 2020) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5 hanno scatenato il web. A quanto pare in tanti avrebbero notato l’intesa tra l’ex velino e l’influencer. Nelle ultime ore, poi, i due vipponi sono stati protagonisti di un riavvicinamento che non è passato inosservato agli utenti che seguono il reality. Il feeling tra Giulia e Pierpaolo Giulia Salemi è entrata al GF Vip 5 precisando di non avere intenzione di iniziare nessuna storia d’amore nella casa. La 27enne aveva già partecipato due anni fa al reality e in quel contesto aveva conosciuto Francesco Monte, con cui aveva iniziato una liason nella casa, proseguita anche fuori ma finita qualche mese dopo. L’influencer è rimasta molto scottata da ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 hannoto il web. A quanto pare in tanti avrebbero notato l’intesa tra l’ex velino e l’influencer. Nelle ultime ore, poi, i due vipponi sono stati protagonisti di un riavvicinamento che non è passato inosservato agli utenti che seguono il reality. Iltraè entrata al GF Vip 5 precisando di non avere intenzione di iniziare nessuna storia d’amore nella casa. La 27enne aveva già partecipato due anni fa al reality e in quel contesto aveva conosciuto Francesco Monte, con cui aveva iniziato una liason nella casa, proseguita anche fuori ma finita qualche mese dopo. L’influencer è rimasta molto scottata da ...

