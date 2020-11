Lo smog è un' emergenza sanitaria occultata | 557 700 anni di vita persi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il report dell’Agenzia europea per l’Ambiente sull’inquinamento negli stati membri nonostante il calo dei decessi conferma la preoccupante situazione in Europa, ma anche nel nostro Paese. In particolare in Italia, secondo questo report, abbiamo 557.700dia causa dello. Un dato che pone l’Italia tra i primi paesi in Europa solo dopo Germania e Polonia. I decessi seppur diminuendo rispetto all’anno precedente sono estremamente drammatici, solo per pm 2.5 abbiamo 52.300 decessi, per diossido di azoto 10.400 e per ozono 3000. C’è un’evidente non percezione della gravità della situazione da parte del governo nazionale e delle istituzioni locali, che perdura da decenni, di quanto l’inquinamento sia una drammaticanon affrontata, anzi rimossa, al ...