Le restrizioni con l’ordinanza di Fedriga in Friuli (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi ad Agorà ha annunciato nuove restrizioni per la regione: “Oggi firmerò una nuova ordinanza regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a correggere le problematiche derivate dall’essere zona arancione e che si sono verificate in alcune aree specifiche dove abbiamo visto dei peggioramenti. Noi abbiamo criticità nel Friuli, soprattutto in alcune aree individuate che non sono quelle relative ai grandi centri urbani. Ad esempio, a Udine si sono registrati solo 50 casi. Come già fatto a Sappada (Udine), faremo test di massa in alcuni piccoli paesi”. Quali saranno le restrizioni? Secondo il Gazzettino non si potrà più uscire per visitare gli amici: Le visite dovranno essere limitate ai familiari. In poche parole, una zona arancione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente delVenezia Giulia Massimilianooggi ad Agorà ha annunciato nuoveper la regione: “Oggi firmerò una nuova ordinanza regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a correggere le problematiche derivate dall’essere zona arancione e che si sono verificate in alcune aree specifiche dove abbiamo visto dei peggioramenti. Noi abbiamo criticità nel, soprattutto in alcune aree individuate che non sono quelle relative ai grandi centri urbani. Ad esempio, a Udine si sono registrati solo 50 casi. Come già fatto a Sappada (Udine), faremo test di massa in alcuni piccoli paesi”. Quali saranno le? Secondo il Gazzettino non si potrà più uscire per visitare gli amici: Le visite dovranno essere limitate ai familiari. In poche parole, una zona arancione ...

Unomattina : #Covid: 'quello che stiamo rilevando non è un appiattimento della curva ma un rallentamento della velocità con la q… - c_appendino : ?? Cirio ha sospeso il blocco. Sul tema delle restrizioni alla circolazione mi sono sentita in questi giorni con il… - neXtquotidiano : Le restrizioni con l'ordinanza di Fedriga in Friuli - Gabry55020967 : @CoffeeBreakLa7 Volevo dire a Daniela che sul Natale su quello che aveva detto Conte era che se facciamo qualche sa… - MarcoSironi5 : RT @Linkiesta: Il governo lavora per formulare un asse con Francia e Germania per limitare settimane bianche e gite in montagna. Ci saran… -