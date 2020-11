IMPROTA | LO SCACCO MATTO DEL BENEVENTO DI PIPPO

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Riccardoe il suo primo gol in Serie A, lodiInzaghi. Una serata indimenticabile per l’attaccante delche domenica, al 52’, ha regalato la vittoria ai suoi nella gara del Franchi contro la Fiorentina. Nato a Pozzuoli il 19 dicembre del 1993,ha girato in lungo e in largo lo stivale prima di arrivare a indossare la maglia delle Streghe. Dopo i primi passi alla Puteolana, squadra dilettantistica, passa al Lanciano dove esordisce tra i professionisti il 1° maggio del 2011. Nel gennaio del 2012 la chiamata del Genoa che lo lancia nel settore giovanile del Grifone arrivando a laurearsi capocannoniere del torneo di Viareggio. Da qui inizia il viaggio lungo tutto il Paese: prima la Juve Stabia, poi il Chievo. Continua con la maglia del Padova, ...