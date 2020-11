Il fisico Battiston: Covid, picco epidemia tra 26 e 27 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) . picco ricoveri già raggiunto, 3 o 4 giorni per terapie intensive La curva epidemica di Coronavirus nel nostra Paese è in procinto di raggiungere il picco tra il 26 e il 27 novembre con circa 830.000 casi positivi. Queste sono le previsioni per ciò L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) .ricoveri già raggiunto, 3 o 4 giorni per terapie intensive La curva epidemica di Coronavirus nel nostra Paese è in procinto di raggiungere iltra il 26 e il 27con circa 830.000 casi positivi. Queste sono le previsioni per ciò L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: c'è una #DATA prevista per il #PICCO dei #CONTAGI - furiadicheb1985 : Interessante: il fisico Roberto Battiston prevede il picco della curva epidemica tra il 26/27 novembre. Per Natale… - giannettimarco : RT @ilmeteoit: #Coronavirus: il #Picco dei #Contagi non è ancora stato raggiunto secondo il fisico #Battiston - ilmeteoit : #Coronavirus: il #Picco dei #Contagi non è ancora stato raggiunto secondo il fisico #Battiston - Bt40021531 : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS, il fisico #Battison parla del picco dei contagi e ipotizza una data -