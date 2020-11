Chiedono il pizzo al titolare di una piazza di spaccio, lui spara (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avevano chiesto una tangente al titolare di una piazza di spaccio del quartiere Mercato ma l’uomo, appartenente a un altro clan, gli ha sparato più di una volta mettendoli in fuga. Così questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di tre indagati, appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalla circostanza del metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avevano chiesto una tangente aldi unadidel quartiere Mercato ma l’uomo, appartenente a un altro clan, gli hato più di una volta mettendoli in fuga. Così questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di tre indagati, appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalla circostanza del metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a ...

anna_salvaje : @Amos8125 Uguale per i femminicidi. Non è che il corollario è un problema da considerare se vuoi intraprendere un'a… - Renato47Rm : RT @Andyesti: Ndranghetista pentito e amareggiato: ' È il CDX che ha infiltrato la 'ndrangheta, non se ne può più, questi tra un po' ci chi… - Assunta30262347 : RT @Andyesti: Ndranghetista pentito e amareggiato: ' È il CDX che ha infiltrato la 'ndrangheta, non se ne può più, questi tra un po' ci chi… - Gb13Giovanna : RT @Andyesti: Ndranghetista pentito e amareggiato: ' È il CDX che ha infiltrato la 'ndrangheta, non se ne può più, questi tra un po' ci chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedono pizzo Chiedono il pizzo a Piazza Mercato, pistolero del clan Mazzarella li mette in fuga: arrestati in tre Cronache della Campania Abbigliamento contraffatto venduto online: sequestrati due depositi a Giugliano e Casandrino

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, presso due depositi di Giugliano in Campania e Casandrino, quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunc ...

Chiedono il pizzo a Piazza Mercato, pistolero del clan Mazzarella li mette in fuga: arrestati in tre

Chiedono il pizzo a Piazza Mercato. pistolero del clan Mazzarella li mette in fuga: arrestati in tre. Soggetti vicini al clan “De Luca Bossa-Minichini-Rinaldi” tentano estorsione in una piazza di spac ...

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, presso due depositi di Giugliano in Campania e Casandrino, quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunc ...Chiedono il pizzo a Piazza Mercato. pistolero del clan Mazzarella li mette in fuga: arrestati in tre. Soggetti vicini al clan “De Luca Bossa-Minichini-Rinaldi” tentano estorsione in una piazza di spac ...