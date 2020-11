AstraZeneca, in arrivo 3 miliardi di dosi: vaccino più economico e conservabile (Di lunedì 23 novembre 2020) AstraZeneca ha annunciato che nel 2021 potrebbe mettere a disposizione 3 miliardi di dosi del vaccino contro il Covid-19. Ad oggi, tuttavia, ha l’efficacia più bassa tra quelli in fase di sperimentazione. La corsa al vaccino contro il Covid-19 prosegue ed ha un numero rilevante di partecipanti. Pfizer-BionTech e Moderna nei giorni scorsi hanno annunciato risultati soddisfacenti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020)ha annunciato che nel 2021 potrebbe mettere a disposizione 3didelcontro il Covid-19. Ad oggi, tuttavia, ha l’efficacia più bassa tra quelli in fase di sperimentazione. La corsa alcontro il Covid-19 prosegue ed ha un numero rilevante di partecipanti. Pfizer-BionTech e Moderna nei giorni scorsi hanno annunciato risultati soddisfacenti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AndreD81 : RT @matteorenzi: Molto buone le notizie sul vaccino (vaccini) finalmente in arrivo. Chiedo al Governo italiano di PREPARARE PER TEMPO il p… - danielagatelli1 : RT @DarkLadyMouse: @Alberto_Varese @danielagatelli1 Sì però i risultati della fase 2 di quello di AstraZeneca che è in dirittura d'arrivo s… - DarkLadyMouse : @Alberto_Varese @danielagatelli1 Sì però i risultati della fase 2 di quello di AstraZeneca che è in dirittura d'arr… - anna_volante : Anche il vaccino di Astrazeneca in dirittura d'arrivo. Vaccino prodotto in Italia. - vstiassi : @MedBunker C'è in arrivo anche il vaccino C (Astrazeneca-Oxford). Che pare costerà meno e si potrà tenere in un normale frigorifero. -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca arrivo Vaccino Covid, efficacia oltre il 60%: chiesta autorizzazione

La corsa al vaccino per il Covid è partita e coinvolge le case farmaceutiche di tutto il Mondo. Arriva un nuovo annuncio: è efficace oltre il 60% ...

Coronavirus, verso nuove misure restrittive in Friuli. Crisanti: «Non chiedo scusa, il mio era buon senso»

Coronavirus, le ultime notizie in diretta di oggi 23 novembre. Mentre il Governatore del Friuli Fedriga studia nuove misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19, AstraZeneca ...

La corsa al vaccino per il Covid è partita e coinvolge le case farmaceutiche di tutto il Mondo. Arriva un nuovo annuncio: è efficace oltre il 60% ...Coronavirus, le ultime notizie in diretta di oggi 23 novembre. Mentre il Governatore del Friuli Fedriga studia nuove misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19, AstraZeneca ...