Con Mauro Gargano il contrabbasso fa suonare le nuvole (Di domenica 22 novembre 2020) Fra gli omaggi che celebrano i 45 anni della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, merita decisamente attenzione Nuages, il bell'album inciso dal contrabbassista Mauro Gargano e ispirato in particolare a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) Fra gli omaggi che celebrano i 45 anni della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, merita decisamente attenzione Nuages, il bell'album inciso dal contrabbassistae ispirato in particolare a ...

Fra gli omaggi che celebrano i 45 anni della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, merita decisamente attenzione Nuages, il bell’album inciso dal contrabbassista Mauro Gargano e ispirato in particolare a ...

Antonioli: "La Fermana cerca punti importanti"

Il tecnico è realista: "Partita difficile con una squadra costruita per vincere il campionato, ma se facciamo per bene le cose che sappiamo fare..." ...

