Bracciano Arrestati due “topi d’appartamento”

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato due uomini di 26 e 36 anni, entrambi die con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’autovettura sospetta che stava transitando in una zona isolata del Comune di, decidendo di procedere al controllo degli occupanti e dell’abitacolo. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitacolo una caldaia e una cassaforte. Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che il materiale rinvenuto, di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso, era stato da poco rubato in una villetta isolata situata a poca distanza dal luogo del controllo. I ”topisono stati, quindi, ammanettati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ...