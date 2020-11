Torta all’acqua zebrata

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 21 novembre 2020) Se cercate una ricetta rapida e facile da preparare per una merenda dolce provate questa ricetta per la . Un dolce comodo e semplice da preparare in ogni occasione, vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 400g di farina integrale 380ml di acqua 140g di fecola di patate 2 uova 210g di zucchero integrale di canna 150g di olio di semi di girasole 30g di cacao 15g di lievito per dolci Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa portiamo la farina in una ciotola, aggiungiamo la fecola di patate, lo zucchero, e il lievito quindi mescolate bene. Poi dividete il bianco e il tuorlo dell’uovo e quindi aggiungete i tuorli in una ciotola, versate l’acqua e montate con lo sbattitore, poi aggiungete anche l’olio di semi di girasole e continuate a montare. A questo punto continuate la preparazione della quindi spostate l’uovo ...