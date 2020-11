Le regioni che potrebbero tornare in zona arancione a fine novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Ci sono diverse indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda la zona arancione, considerando che diverse regioni ora ambiscono ad avere minori restrizioni nel più breve tempo possibile dopo essere diventate rosse. Nella giornata di ieri, ad esempio, ho analizzato il caso della Campania, destinata a non abbandonare la zona rossa dopo le due settimane previste dal DPCM. Nonostante il lieve miglioramento di contagi ed in termini di pressione ospedaliera, infatti, la sensazione è che occorra più tempo per fare un passo indietro. Magari appena una settimana in più. Le regioni più vicine al ritorno nella zona arancione Mentre qualcuno prevede che in zona arancione potrebbe a breve finirci anche il Veneto, a sorpresa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Ci sono diverse indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda la, considerando che diverseora ambiscono ad avere minori restrizioni nel più breve tempo possibile dopo essere diventate rosse. Nella giornata di ieri, ad esempio, ho analizzato il caso della Campania, destinata a non abbandonare larossa dopo le due settimane previste dal DPCM. Nonostante il lieve miglioramento di contagi ed in termini di pressione ospedaliera, infatti, la sensazione è che occorra più tempo per fare un passo indietro. Magari appena una settimana in più. Lepiù vicine al ritorno nellaMentre qualcuno prevede che inpotrebbe a breve finirci anche il Veneto, a sorpresa ...

