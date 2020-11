WeCinema : Week end col cinema: aspettando il film dei Manetti Bros con Luca Marinelli, chi si ricorda il #Diabolik del ’68? I… - Inter : ?? | QUIZ Nel week end di sosta della @SerieA vi mettiamo alla prova sulle prime partite della stagione 2020/21 ???… - PonteMarco : @FedericaMasolin buon week end e ora a venerdì spero di vederti prima anche se meglio di niente ???? - FirenzePost : Week end 20-22 novembre: gli spettacoli fiorentini in streaming - manu_etoile : @Capezzone Buon week end Giuditta...il libro già letto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Week end

piacenzasera.it

Bologna - Una nuova ordinanza (IL TESTO) firmata oggi dal presidente della Regione, conferma le misure introdotte con la precedente del 12 novembre (in ...L'undicesima e ultima giornata della prima meta' di regular-season in realta' non chiude il girone di andata perche' gradualmente saranno inseriti in calendario i match rinviati dei turni precedenti.