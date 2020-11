La sorpresa a Elisabetta fa commuovere tutti, Selvaggia compresa (Di sabato 21 novembre 2020) Tante emozioni per la conduttrice durante la diretta Commozione dei vipponi al GF Vip ieri sera durante la puntata. Dopo l’apertura della diretta che ha visto protagoniste Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci a proposito di Pierpaolo Pretelli e del suo rapporto con Elisabetta e la lite tra le due. Facciamo un passo indietro. Selvaggia con l’intento di conquistare il modello, quando i due sono finiti nel cucurio, ha continuato a parlare male di Elisabetta, suscitando la sua reazione furiosa. Ma torniamo alla puntata. Signorini ha parlato con le due donne, che se ne sono dette di tutte i colori. Da una parte Elisabetta che ha definito la rivale “maleducata” e dall’altra Selvaggia che l’ha definita “arrogante e falsa”. Ma poi la lite sembra essere stata dimenticata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 novembre 2020) Tante emozioni per la conduttrice durante la diretta Commozione dei vipponi al GF Vip ieri sera durante la puntata. Dopo l’apertura della diretta che ha visto protagonisteRoma eGregoraci a proposito di Pierpaolo Pretelli e del suo rapporto cone la lite tra le due. Facciamo un passo indietro.con l’intento di conquistare il modello, quando i due sono finiti nel cucurio, ha continuato a parlare male di, suscitando la sua reazione furiosa. Ma torniamo alla puntata. Signorini ha parlato con le due donne, che se ne sono dette di tutte i colori. Da una parteche ha definito la rivale “maleducata” e dall’altrache l’ha definita “arrogante e falsa”. Ma poi la lite sembra essere stata dimenticata ...

