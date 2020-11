Stasera in tv: “Harry Potter e la camera dei segreti” su Canale 5 (Di giovedì 19 novembre 2020) Cast e personaggi Daniel Radcliffe: Harry Potter Rupert Grint: Ron Weasley Emma Watson: Hermione Granger Kenneth Branagh: Gilderoy Allock Richard Harris: Albus Silente Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid Maggie Smith: Minerva McGranitt Tom Felton: Draco Malfoy Alan Rickman: Severus Piton Bonnie Wright: Ginny Weasley Christian Coulson: Tom Orvoloson Riddle Jason Isaacs: Lucius Malfoy James Phelps: Fred Weasley Oliver Phelps: George Weasley Chris Rankin: Percy Weasley Mark Williams: Arthur Weasley Julie Walters: Molly Weasley Matthew Lewis: Neville Paciock David Bradley: Argus Gazza Richard Griffiths: Zio Vernon Dursley Fiona Shaw: Zia Petunia Evans Harry Melling: Dudley Dursley Sean Biggerstaff: Oliver Baston Miriam Margolyes: Pomona Sprite Jamie Waylett: Vincent Tiger Joshua Herdman: Gregory Goyle Robert Hardy: Cornelius Caramell Gemma Jones: Madama Chips Shirley Henderson: ... Leggi su cineblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Cast e personaggi Daniel Radcliffe: HarryRupert Grint: Ron Weasley Emma Watson: Hermione Granger Kenneth Branagh: Gilderoy Allock Richard Harris: Albus Silente Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid Maggie Smith: Minerva McGranitt Tom Felton: Draco Malfoy Alan Rickman: Severus Piton Bonnie Wright: Ginny Weasley Christian Coulson: Tom Orvoloson Riddle Jason Isaacs: Lucius Malfoy James Phelps: Fred Weasley Oliver Phelps: George Weasley Chris Rankin: Percy Weasley Mark Williams: Arthur Weasley Julie Walters: Molly Weasley Matthew Lewis: Neville Paciock David Bradley: Argus Gazza Richard Griffiths: Zio Vernon Dursley Fiona Shaw: Zia Petunia Evans Harry Melling: Dudley Dursley Sean Biggerstaff: Oliver Baston Miriam Margolyes: Pomona Sprite Jamie Waylett: Vincent Tiger Joshua Herdman: Gregory Goyle Robert Hardy: Cornelius Caramell Gemma Jones: Madama Chips Shirley Henderson: ...

trash_italiano : Almeno stasera c'è Harry Potter. - nnorthstardust : OGGI SI VIVE SOLO PER HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI IN TV STASERA - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Harry Potter e la camera dei segreti” su Canale 5 - lucenelmiocielo : Stasera c'è 'Harry Potter e la camera dei segreti', il film che ci ha fatto passare tutte al lato oscuro ?? - MMastrantuono : Stasera imperdibile finale su @RaiUno della prima stagione di #DocNelleTueMani con un cast fantastico tra i quali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera “Harry Legacies su Italia1 dal 16 e 17 marzo, anticipazioni e programmazione OptiMagazine