The Crown 4: il principe Carlo e William d'Inghilterra furiosi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo "The Sun", la corte inglese sarebbe sul piede di guerra contro la quarta stagione di The Crown, su Netflix. La Royal Family non apprezza il racconto del matrimonio infelice di Carlo e Diana e il modo in cui sono stati dipinti i due personaggi. I Windsor sono sul piede di guerra. E questa volta Meghan Markle, la moglie americana del principe Harry che lo avrebbe allontanato dalla RoyalArticolo completo: The Crown 4: il principe Carlo e William d'Inghilterra furiosi dal blog SoloDonna

