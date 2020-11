Oltre 300 metri di altezza in poco più di un minuto: l’ascensore all’aperto più alto del mondo si trova in Cina. Ecco dove porta – Video (Di mercoledì 18 novembre 2020) È l’ascensore all’aperto più alto del mondo e porta i turisti in un luogo magico: la scogliera che ha ispirato il paesaggio per il film campione di incassi “Avatar”. I tre elevatori a due piani si trovano nello Zhangjiajie Forest Park, nella Cina centrale, e riescono a risalire per Oltre 300 metri in meno di due minuti, precisamente in 88 secondi. Eccolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Èpiùdeli turisti in un luogo magico: la scogliera che ha ispirato il paesaggio per il film campione di incassi “Avatar”. I tre elevatori a due piani sino nello Zhangjiajie Forest Park, nellacentrale, e riescono a risalire per300in meno di due minuti, precisamente in 88 secondi.lo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

