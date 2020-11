Emerson Palmieri Juventus, Paratici beffato: un club in vantaggio (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Juventus vorrebbe potenziare la corsia di sinistra e, già dall’estate, avrebbe intenzione di riportare in Sere A Emerson Palmieri. L’ex Roma è molto seguito anche dall’Inter di Antonio Conte che ha trattato anche il cartellino di Marcos Alonso. Vincenzo Morabito, agente di mercato, ha parlato del terzino italo-brasiliano tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss, rivelando che il Napoli ha la strategia giusta per portare a termine l’operazione. Juventus: Napoli su Emerson Palmieri “Il Chelsea vuole liberarsi dei calciatori che non rientrano nel progetto di Lampard: l’obiettivo è la Champions e proveranno a completare la rosa per la seconda parte di stagione. Leggi anche:Bosnia Italia formazioni ufficiali, sorpresa Bernardeschi: c’è l’ex Juve Pjanic Emerson ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lavorrebbe potenziare la corsia di sinistra e, già dall’estate, avrebbe intenzione di riportare in Sere A. L’ex Roma è molto seguito anche dall’Inter di Antonio Conte che ha trattato anche il cartellino di Marcos Alonso. Vincenzo Morabito, agente di mercato, ha parlato del terzino italo-brasiliano tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss, rivelando che il Napoli ha la strategia giusta per portare a termine l’operazione.: Napoli su“Il Chelsea vuole liberarsi dei calciatori che non rientrano nel progetto di Lampard: l’obiettivo è la Champions e proveranno a completare la rosa per la seconda parte di stagione. Leggi anche:Bosnia Italia formazioni ufficiali, sorpresa Bernardeschi: c’è l’ex Juve Pjanic...

