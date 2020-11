Asili nido privati, ora spunta la clausola Covid: retta da pagare anche in caso di lockdown. Assonidi: “Chi non accetta cambi struttura” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da un lato gli Asili nido, ancor più quelli privati, messi a dura prova dalla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, dall’altro i genitori che da settimane segnalano la presenza di clausole nei contratti con cui i nidi chiedono di continuare a pagare le rette (o, più spesso, parte di esse) anche in caso di chiusura per un nuovo lockdown o per l’eventuale diffondersi dei contagi tra bambini o personale. L’intenzione delle strutture è quella di ‘tutelarsi’ dopo l’odissea della scorsa primavera, quando diversi Asili sono stati lasciati in ginocchio e, soprattutto, in attesa che arrivino le prime risorse provenienti dal Fondo di mutuo soccorso (a ottobre è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da un lato gli, ancor più quelli, messi a dura prova dalla crisi determinata dalla pandemia da-19, dall’altro i genitori che da settimane segnalano la presenza di clausole nei contratti con cui i nidi chiedono di continuare ale rette (o, più spesso, parte di esse)indi chiusura per un nuovoo per l’eventuale diffondersi dei contagi tra bambini o personale. L’intenzione delle strutture è quella di ‘tutelarsi’ dopo l’odissea della scorsa primavera, quando diversisono stati lasciati in ginocchio e, soprattutto, in attesa che arrivino le prime risorse provenienti dal Fondo di mutuo soccorso (a ottobre è stato ...

