METEO, primo FREDDO invernale è in arrivo. Temperature in picchiata, gelate (Di martedì 17 novembre 2020) L’autunno si è riaffacciato sull’Italia dopo settimane di instancabile dominio dell’alta pressione. La pioggia è tornata in molte regioni, ma in modo fugace e poco rilevante, tranne alcune eccezioni come i nubifragi che si sono abbattuti in Campania. In questo contesto più autunnale, spicca ancora il clima relativamente mite per il periodo. La mitezza si protrarrà ancora qualche giorno, complice una nuova fase anticiclonica che trasporterà aria tiepida in quota con Temperature ben oltre la norma. Questo intermezzo anticiclonico sarà molto breve, in quanto verrà scalzato dalla penetrazione di un nuovo fronte perturbato, in arrivo da giovedì. Al seguito di questa perturbazione si conferma l’ingresso di un’importante irruzione d’aria fredda ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 17 novembre 2020) L’autunno si è riaffacciato sull’Italia dopo settimane di instancabile dominio dell’alta pressione. La pioggia è tornata in molte regioni, ma in modo fugace e poco rilevante, tranne alcune eccezioni come i nubifragi che si sono abbattuti in Campania. In questo contesto più autunnale, spicca ancora il clima relativamente mite per il periodo. La mitezza si protrarrà ancora qualche giorno, complice una nuova fase anticiclonica che trasporterà aria tiepida in quota conben oltre la norma. Questo intermezzo anticiclonico sarà molto breve, in quanto verrà scalzato dalla penetrazione di un nuovo fronte perturbato, inda giovedì. Al seguito di questa perturbazione si conferma l’ingresso di un’importante irruzione d’aria fredda ...

fordeborah5 : RT @meteoredit: #MeteoredConnection ?? L'inverno bussa alle porte! Arriva il primo #freddo: ci spiega tutto Luca Lombroso (@LucaLombroso), i… - fordeborah5 : RT @meteoredit: In arrivo un abbassamento marcato delle temperature: arriva il primo #freddo. Nella mappa ECMWF, le temperature a 850 hPa.… - meteoredit : #MeteoredConnection ?? L'inverno bussa alle porte! Arriva il primo #freddo: ci spiega tutto Luca Lombroso (… - meteoredit : In arrivo un abbassamento marcato delle temperature: arriva il primo #freddo. Nella mappa ECMWF, le temperature a 8… - iconameteo : Forte #maltempo, venti di burrasca e temperature in picchiata: la settimana si chiuderà con un primo assaggio d'inv… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO primo Meteo: TEMPERATURE, tra pochi giorni PESANTE TONFO dei Termometri, giù anche di 15°C. I DETTAGLI iLMeteo.it Covid, primo contagio un anno fa in Cina. Salute, lavoro, affetti: così è cambiata la nostra vita

Non siamo più gli stessi da un anno. Vedevamo le mascherine solo nelle serie tivvù sugli ospedali. Ci eravamo dimenticati di una parola antica - pandemia - che a qualcuno evocava ...

CORONAVIRUS: ecco come agisce sui POLMONI di chi muore e da QUANDO circola. Lo STUDIO

Il COVID (in maniera grave) devasta i polmoni e circolava da molto tempo. Quando una persona contrae il coronavirus in maniera gravissima, che lo conduce alla morte, i suoi polmoni vengono letteralmen ...

Non siamo più gli stessi da un anno. Vedevamo le mascherine solo nelle serie tivvù sugli ospedali. Ci eravamo dimenticati di una parola antica - pandemia - che a qualcuno evocava ...Il COVID (in maniera grave) devasta i polmoni e circolava da molto tempo. Quando una persona contrae il coronavirus in maniera gravissima, che lo conduce alla morte, i suoi polmoni vengono letteralmen ...