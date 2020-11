ABRUZZO ZONA ROSSA: Quello che non puoi più fare e il modello dell'autocertificazione (Di martedì 17 novembre 2020) L'Aquila - ABRUZZO ZONA ROSSA dalle 00.00 del 18 novembre al 03 Dicembre. Di seguito le principali misure in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre ❎ è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione nonché all’interno dei territori dei singoli comuni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ✅Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per recarsi a scuola ‍ ❎ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ✅fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM (vedi foto), anche nei centri commerciali. Nei fine settimana e nei giorni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 17 novembre 2020) L'Aquila -dalle 00.00 del 18 novembre al 03 Dicembre. Di seguito le principali misure in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre ❎ è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorioa regione nonché all’interno dei territori dei singoli comuni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ✅Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per recarsi a scuola ‍ ❎ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ✅fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM (vedi foto), anche nei centri commerciali. Nei fine settimana e nei giorni ...

