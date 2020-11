Abruzzo, sei alunni a turno autorizzati a rientrare in classe per non lasciare sola la compagna con sindrome di down (Di lunedì 16 novembre 2020) Anna potrà tornare a scuola. Il sogno della 15enne abruzzese affetta da sindrome di down si avvererà grazie a una mamma battagliera, a un dirigente che ha applicato la legge e a sei compagni di classe che hanno dimostrato in concreto che cos’è la solidarietà. Grazie alla sensibilità del preside del liceo linguistico a cui è iscritta e alle parole scritte nella nota del 5 novembre scorso dal capo dipartimento Marco Bruschi in merito all’inclusione, sarà possibile farle lezione con un piccolo gruppo di compagni. Un caso unico in Abruzzo e forse anche in Italia. Un episodio che “fa scuola”. A raccontarlo è la mamma di Anna, Claudia Frezza, 50 anni trascorsi in parte a combattere per dare una reale inclusione alla figlia: “Lo scorso anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Anna potrà tornare a scuola. Il sogno della 15enne abruzzese affetta dadisi avvererà grazie a una mamma battagliera, a un dirigente che ha applicato la legge e a sei compagni diche hanno dimostrato in concreto che cos’è la solidarietà. Grazie alla sensibilità del preside del liceo linguistico a cui è iscritta e alle parole scritte nella nota del 5 novembre scorso dal capo dipartimento Marco Bruschi in merito all’inclusione, sarà possibile farle lezione con un piccolo gruppo di compagni. Un caso unico ine forse anche in Italia. Un episodio che “fa scuola”. A raccontarlo è la mamma di Anna, Claudia Frezza, 50 anni trascorsi in parte a combattere per dare una reale inclusione alla figlia: “Lo scorso anno ...

