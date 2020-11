Sassuolo | Maxime Lopez | “Con De Zerbi alchimia perfetta Mi sembra Bielsa…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 3 novembre 2020) Aveva parlato solamente pochi giorni fa della sua voglia di fare bene con la maglia delè stato già di parole e ospite della trasmissione Top of the Foot di RMC, ha commentato la sua prima rete in maglia neroverde. Non un gol banale dato che il suo sigillo è stato utile alla squadra di Deper chiudere sullo 0-2 il match contro il Napoli.: "con il mister. MiBielsa"caption id="attachment 1046035" align="alignnone" width="690"De(getty images)/caption"Se un mese fa mi avessero detto che avrei segnato a Napoli non ci avrei mai creduto", ha esordito il giovane...