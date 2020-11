Nuovo dpcm, come funziona la divisione in Aree di rischio e chi stabilisce le chiusure (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia, come funziona la divisione in Aree di rischio, che rappresentano il perno del Nuovo dpcm. Nella seconda ondata dell’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si affida agli esperti del Cts e quindi al Ministero della Salute, con il ministro competente che di fatto disegnerà la mappa epidemiologica dell’Italia dividendo il Paese in tre Aree di rischio in base ai dati del complesso monitoraggio che le autorità sanitarie italiane compiono ormai da mesi. Quali sono le tre Aree di rischio Con l’Italia verso il 4 scenario (e con alcune Regioni già nello scenario 4), il governo decide di muoversi con strette mirate. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia,laindi, che rappresentano il perno del. Nella seconda ondata dell’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si affida agli esperti del Cts e quindi al Ministero della Salute, con il ministro competente che di fatto disegnerà la mappa epidemiologica dell’Italia dividendo il Paese in trediin base ai dati del complesso monitoraggio che le autorità sanitarie italiane compiono ormai da mesi. Quali sono le trediCon l’Italia verso il 4 scenario (e con alcune Regioni già nello scenario 4), il governo decide di muoversi con strette mirate. ...

Il nuovo DPCM dovrebbe prevedere anche la chiusura dei musei e dei centri commerciali nel weekend. Potrebbe essere vietato anche lo spostamento tra le Regioni più a rischio a meno che non ci siano ...

Tra i deliri tremendi del nuovo Dpcm emesso dalle inarrivabili menti del premier, Giuseppe Conte e dei suoi stretti collaboratori, tra i quali l’insuperabile ministro Dario Franceschini, ministro ...

