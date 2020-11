Alessandro Cattelan positivo al Covid: il futuro di X Factor (Di martedì 3 novembre 2020) Alessandro Cattelan è positivo al Covid e in tanti si chiedono quale sarà il futuro di X Factor. Il conduttore dello show ha annunciato su Instagram di essere in attesta del tampone molecolare per avere un responso che sia certo. Nel frattempo è a casa, in isolamento, e circondato dall’affetto della famiglia. Sul suo profilo Cattelan ha postato l’immagine di un disegno fatto dalle figlie Nina e Olivia, frutto del suo amore per Ludovica Sauer. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid – ha scritto il conduttore -. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera ... Leggi su dilei (Di martedì 3 novembre 2020)ale in tanti si chiedono quale sarà ildi X. Il conduttore dello show ha annunciato su Instagram di essere in attesta del tampone molecolare per avere un responso che sia certo. Nel frattempo è a casa, in isolamento, e circondato dall’affetto della famiglia. Sul suo profiloha postato l’immagine di un disegno fatto dalle figlie Nina e Olivia, frutto del suo amore per Ludovica Sauer. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal– ha scritto il conduttore -. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera ...

