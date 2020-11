“Sono positiva anch’io”. Covid, l’annuncio della conduttrice Mediaset: “Non potrò essere in studio” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Coronavirus trotta a perdifiato in tutte le direzioni, colpisce tutti, senza alcuna remora di classe sociale, carica o stipendio. Ebbene, ad oggi sono davvero tanti i volti noti dello spettacolo che sono venuti fuori confessando la propria positività al Covid. Insieme a loro tanti nomi appartenenti al piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che nella scorsa serata ha condotto dalla sua abitazione Tale e Quale Show, fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego. Ultima, non per importanza, ma solo andando per ordine cronologico, è una nota conduttrice Mediaset. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando di Giorgia Rossi, al timone di Pressing, su Italia 1. “Ciao a tutti” – ha cinguettato su Twitter – “Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Coronavirus trotta a perdifiato in tutte le direzioni, colpisce tutti, senza alcuna remora di classe sociale, carica o stipendio. Ebbene, ad oggi sono davvero tanti i volti noti dello spettacolo che sono venuti fuori confessando la propria positività al. Insieme a loro tanti nomi appartenenti al piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che nella scorsa serata ha condotto dalla sua abitazione Tale e Quale Show, fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego. Ultima, non per importanza, ma solo andando per ordine cronologico, è una nota. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando di Giorgia Rossi, al timone di Pressing, su Italia 1. “Ciao a tutti” – ha cinguettato su Twitter – “Purtroppo è toccato anche a me: sonoal ...

