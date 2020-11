Sci alpino | Mikaela Shiffrin torna ad allenarsi tra i pali stretti e punta il mirino verso Levi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Un piccolo passo, ma pur sempre un passo”. Queste sono le parole con le qualiposta una sua foto su Instagram, nella quale si vede la fuoriclasse statunitensetra i. Per l’appunto un semplice allenamento, ma per quello che è successo negli ultimi mesi alla tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci, quel sopra citato “passo” potrebbe essere meno “piccolo” di quello che possa sembrare. Quella immagine con un sole meraviglioso a fare da contrasto con il bianco della neve, infatti, potrebbe rappresentare una sorta di “svolta” per la nativa del Colorado. Dopo mesi complicati seguenti la morte del padre, la chiusura anzitempo della scorsa annata, e il forfeit di Soelden, ...