"Sai com'è...". Giletti contro la Moretti, veleno tra ex a Non è l'Arena. Frase sfuggita prima della pubblicità, a casa si sente tutto (Di lunedì 2 novembre 2020) Screzi da ex a Non è l'Arena. Il confronto a distanza tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti, eurodeputata Pd in collegamento con il talk di La7, regala qualche momento di tensione. Il giornalista e l'onorevole, come noto, hanno avuto in passato una liaison e forse qualche strascico è rimasto. La Moretti, dopo aver battagliato con Daniela Santanchè e Gianfranco Vissani (uscendone con parecchi insulti sul groppone, per la verità), ha chiesto al conduttore nuovamente la parola. La pubblicità però incombe e Giletti è costretto a negarle la cortesia. A questo punto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Screzi da ex a Non; l'. Il confronto a distanza tra Massimoe Alessandra, eurodeputata Pd in collegamento con il talk di La7, regala qualche momento di tensione. Il giornalista e l'onorevole, come noto, hanno avuto in passato una liaison e forse qualche strascico; rimasto. La, dopo aver battagliato con Daniela Santanch; e Gianfranco Vissani (uscendone con parecchi insulti sul groppone, per la verità), ha chiesto al conduttore nuovamente la parola. La; però incombe e; costretto a negarle la cortesia. A questo punto la ...

