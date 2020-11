Massimo Giletti a Non è L’Arena fuori di sé con la ex Alessandra Moretti “Forse ti sei dimenticata …

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 2 novembre 2020), conduttore de “Non è l’Arena” è un giornalista molto sanguigno che dice sempre ciò che pensa e che rischia anche in prima persona tanto che da un po’ di tempo, nonostante la cosa l’abbia rifiutata per diverso tempo, ha dovuto accettare di girare con la scorta per le minacce ricevute da alcuni boss., in ogni caso, non si è fermato e ha continuato a fare il giornalista nell’unico do in cui lo sa fare, con la verità sempre al servizio del popolo. Nella sua trasmissione non si preoccupa di chi ha in studio da lui ma dice sempre ciò che pensa e, a volte, ha anche messo in difficoltà ospiti scomodi tutto per amore della verità. A Non è l’Arena uno degli ospiti è stata ...