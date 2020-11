Gigi Proietti era molto più di quello che credete (Di lunedì 2 novembre 2020) Con un’uscita di scena degna del clamore di un grande del teatro e pervasa dall’umorismo surreale caratteristico del suo genio comico, Gigi Proietti ci ha salutati proprio oggi, nel giorno in cui celebrano i morti, nello stesso giorno in cui ha compiuto ottant’anni. Che classe suprema! Basti dire che l’unico precedente, in questa raffinata forma di commiato coincidente con la propria celebrazione, è stata una delle icone dell’eleganza del Novecento, ovvero David Bowie. La prima cosa mi viene da dire è: Gigi Proietti non è stato solo la maschera nazionalpopolare che tutti adoriamo, con una trasversalità interregionale ormai rara per i comici romani; non è stato solo il fine dicitore di barzellette rese memorabili dal suo magistero attoriale; non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Con un’uscita di scena degna del clamore di un grande del teatro e pervasa dall’umorismo surreale caratteristico del suo genio comico,ci ha salutati proprio oggi, nel giorno in cui celebrano i morti, nello stesso giorno in cui ha compiuto ottant’anni. Che classe suprema! Basti dire che l’unico precedente, in questa raffinata forma di commiato coincidente con la propria celebrazione, è stata una delle icone dell’eleganza del Novecento, ovvero David Bowie. La prima cosa mi viene da dire è:non è stato solo la maschera nazionalpopolare che tutti adoriamo, con una trasversalità interregionale ormai rara per i comici romani; non è stato solo il fine dicitore di barzellette rese memorabili dal suo magistero attoriale; non è ...

