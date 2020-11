È in corso un attacco terroristico in sei punti diversi del centro di Vienna (Di lunedì 2 novembre 2020) È in corso un attacco terroristico in sei zone di Vienna. La polizia della capitale austriaca al momento conferma che a partire dalle 20 di lunedì ci sono stati alcuni colpi di arma da fuoco, a partire dalla zona di Seitenstettengasse, dove si trova la sinagoga più famosa della città. In giro ci sarebbero diversi sospetti armati di fucili. Lo ha confermato anche il ministro dell’Interno austriaco Karl Nehammer che parlato con l’emittente televisiva ORF: «Al momento posso confermare che crediamo che si tratti di un apparente attacco terroristico». Secondo Nehammer l’attacco è stato effettuato da diverse persone e che tutti e sei i luoghi si trovano nelle immediate vicinanze della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) È inunin sei zone di. La polizia della capitale austriaca al momento conferma che a partire dalle 20 di lunedì ci sono stati alcuni colpi di arma da fuoco, a partire dalla zona di Seitenstettengasse, dove si trova la sinagoga più famosa della città. In giro ci sarebberosospetti armati di fucili. Lo ha confermato anche il ministro dell’Interno austriaco Karl Nehammer che parlato con l’emittente televisiva ORF: «Al momento posso confermare che crediamo che si tratti di un apparente». Secondo Nehammer l’è stato effettuato da diverse persone e che tutti e sei i luoghi si trovano nelle immediate vicinanze della ...

AMorelliMilano : ++ #Vienna SOTTO ATTACCO, LE IMMAGINI DELLA BATTAGLIA++ Vienna, più terroristi in azione, si spara anche davanti al… - ilpost : La polizia ha detto di non condividere video o immagini dell’attacco e delle operazioni in corso, per ragioni di si… - petergomezblog : Attentato a Vienna: ci sono morti e feriti. Spari in centro: “Anche ostaggi in un ristorante”. Il governo: “Attacco… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Vienna, ministro: 'Attacco terroristico ancora in corso' #Vienna - germanowachholt : RT @MediasetTgcom24: Vienna, ministro: 'Attacco terroristico ancora in corso' #Vienna -