Covid, muore 87enne di Avellino al Moscati (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 87enne di Avellino. L'uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 30 ottobre scorso in terapia subintensiva. Era affetto da patologie pregresse. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

