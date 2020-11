Cosa chiuderà dopo il Dpcm (e cosa non potremo più fare) (Di lunedì 2 novembre 2020) Gabriele Laganà Misure più restrittive potrebbero essere inserite nel Dpcm che sarà firmato nelle prossime ore. Si ipotizza la chiusura di bar e ristoranti nelle zone più a rischio e coprifuoco anticipato È ormai imminente una nuova stretta del governo per tentare di contenere l’epidemia di coronavirus. Tra oggi e domani sarà, infatti, firmato un nuovo Dpcm che conterrà alcune misure mirate ad evitare un lockdown a livello nazionale sul modello di marzo-aprile. Nella giornata di ieri c’è stato un lungo incontro tra esecutivo, Regioni, Province e comuni per studiare le mosse da adottare per fronteggiare il forte aumento del numero di contagi. Una riunione riservata, come ha sottolineato la Conferenza delle Regioni che ha invitato a prendere con le molle le indiscrezioni ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Gabriele Laganà Misure più restrittive potrebbero essere inserite nelche sarà firmato nelle prossime ore. Si ipotizza la chiusura di bar e ristoranti nelle zone più a rischio e coprifuoco anticipato È ormai imminente una nuova stretta del governo per tentare di contenere l’epidemia di coronavirus. Tra oggi e domani sarà, infatti, firmato un nuovoche conterrà alcune misure mirate ad evitare un lockdown a livello nazionale sul modello di marzo-aprile. Nella giornata di ieri c’è stato un lungo incontro tra esecutivo, Regioni, Province e comuni per studiare le mosse da adottare per fronteggiare il forte aumento del numero di contagi. Una riunione riservata, come ha sottolineato la Conferenza delle Regioni che ha invitato a prendere con le molle le indiscrezioni ...

