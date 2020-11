Bonus mobilità, domani è il click day: ecco come fare a richiederlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Si aprirà domani mattina, 3 novembre, alle 9 la corso al Bonus mobilità previsto dal governo per biciclette, e-bike e monopattini. Il Bonus sarà di due tipi: rimborso di mezzi già acquistati tra il 4 maggio e il 3 novembre fino a un massimo di 500 euro, e un Bonus spesa digitale per chi vuole acquistarne uno. come detto la modalità scelta è quella del click day: ovvero chi prima arriva avrà il contributo e per chi ha già acquistato il mezzo non ci saranno priorità cronologiche rispetto alle date dello scontrino. Il sito a cui accedere per chiedere il Bonus è www.Bonusmobilità.it per cui è necessario avere lo Spid. Inoltre per chi vorrà avere il ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 novembre 2020) Si apriràmattina, 3 novembre, alle 9 la corso almobilità previsto dal governo per biciclette, e-bike e monopattini. Ilsarà di due tipi: rimborso di mezzi già acquistati tra il 4 maggio e il 3 novembre fino a un massimo di 500 euro, e unspesa digitale per chi vuole acquistarne uno.detto la modalità scelta è quella delday: ovvero chi prima arriva avrà il contributo e per chi ha già acquistato il mezzo non ci saranno priorità cronologiche rispetto alle date dello scontrino. Il sito a cui accedere per chiedere ilè www.mobilità.it per cui è necessario avere lo Spid. Inoltre per chi vorrà avere il ...

MPenikas : Bonus mobilità, da domani via ai rimborsi e ai buoni sconto - Maurone : RT @nuovasocieta: Bonus mobilità, domani è il click day: ecco come fare a richiederlo - datamagazine_it : Bonus mobilità sostenibile, click day domani martedì 3 novembre ?? - raffo1900 : RT @M5S_Camera: Domani sbarca in rete - nuovasocieta : Bonus mobilità, domani è il click day: ecco come fare a richiederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mobilità Indennizzi a fondo perduto, bonus, crediti d'imposta, giustizia digitale: al via il Decreto “Ristori” Altalex