Beautiful, anticipazioni puntata 3 novembre: questioni di fiducia (Di lunedì 2 novembre 2020) Beautiful, anticipazioni 3 novembre: l’arrivo di Sanchez cambia le cose per Ridge e Brooke. Nel frattempo Wyatt e Sally… Ormai, a Beautiful, è tutta questione di fiducia. Ridge non si fida più di Brooke, che sembra aver gettato Thomas giù dalla scogliera solo per vederlo fuori dalla vita di sua figlia. Lo stilista non è disposto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020): l’arrivo di Sanchez cambia le cose per Ridge e Brooke. Nel frattempo Wyatt e Sally… Ormai, a, è tutta questione di. Ridge non si fida più di Brooke, che sembra aver gettato Thomas giù dalla scogliera solo per vederlo fuori dalla vita di sua figlia. Lo stilista non è disposto … L'articolo proviene da YesLife.it.

