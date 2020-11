Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: “Trovata in una pozza di sangue e priva di sensi” (Di domenica 1 novembre 2020) Veronica Satti si è raccontata nel corso della puntata di Domenica Live trasmessa l'1 novembre. La figlia di Bobby Solo ha presenziato in studio con la madre Mimma. Ricordiamo che Veronica ha recuperato un rapporto con il padre mentre Veronica era nella casa del Grande Fratello. Purtroppo, negli ultimi tempi tempi ha dovuto affrontare gravi problemi di salute sempre legati all'autolesionismo: "Sono uscita da quattro giorni dalla clinica, sono convalescente". Veronica Satti ha un disturbo borderline di personalità Veronica Satti ha raccontato che un mese e una settimana fa, purtroppo, è tornata a fare i conti con i suoi problemi di salute. La giovane soffre di disturbo borderline ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020)si è raccontata nel corso della puntata di Domenica Live trasmessa l'1 novembre. Ladiha presenziato in studio con la madre Mimma. Ricordiamo cheha recuperato un rapporto con il padre mentreera nella casa del Grande Fratello. Purtroppo, negli ultimi tempi tempi ha dovuto affrontare gravi problemi di salute sempre legati all'autolesionismo: "Sono uscita da quattro giorni dalla clinica, sono convalescente".ha un disturbo borderline di personalitàha raccontato che un mese e una settimana fa, purtroppo, è tornata a fare i conti con i suoi problemi di salute. La giovane soffre di disturbo borderline ...

