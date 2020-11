(Di domenica 1 novembre 2020) Un giocatore della prima squadra delè risultatoal coronavirus. Nella giornata di lunedì atteso l'esito dei test effettuati da tutti i calciatori e dallo staff. Martedì la squadra di Zidane sfiderà l'Inter in Champions League. Secondo fonti del club spagnolo nella giornata di domenica tutti i calciatori e lo staff sono stati sottoposti a nuovi test, i cui risultati si sapranno lunedì. Nei giorni scorsi erano risultati positivi tre calciatori del Castilla, la squadra filiale allenata da Raul. Ora invece il virus è arrivato tra i calciatori di Zidane, anche se si dovrebbe trattare di un asintomatico -riporta Sport.Sky.it-. Ilguida la Liga con 16 punti, mentre in Europa è partita con il ko con lo ...

SkySport : Real Madrid, un calciatore positivo al Covid-19. Martedì la sfida contro l'Inter - SkySport : Real Madrid-Inter, Sanchez verso il recupero. Lukaku ci prova. Le news - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - RaiSport : ?? Un positivo nel #RealMadrid, attesa per il nuovo test Martedì le merengues devono giocare contro l'#Inter in… - ItaSportPress : Real Madrid, un calciatore positivo al Covid salta l'Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Un calciatore della rosa di prima squadra del Real Madrid, rivale dell'Inter martedì prossimo in Champions, è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati secondo le regole Uefa. Così, fan ...Big match del gruppo B nel terzo turno di Champions League tra Real Madrid e Inter: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.