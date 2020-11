"Mio marito Sean Connery soffriva di demenza senile. È morto in pace, ero con lui" (Di domenica 1 novembre 2020) L’attore scozzese Sean Connery, deceduto ieri all’età di 90 anni, soffriva di demenza. Lo ha rivelato la moglie Micheline Roquebrune al The Mail on Sunday.“E’ morto in pace, nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo e si È semplicemente spento. Era ciò che voleva”, ha raccontato la francese con cui Connery si era sposato per la seconda volta nel 1975. “soffriva di demenza e ha avuto un effetto negativo su di lui”, ha rivelato. “Era meraviglioso e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme”, ha confidato Roquebrune. “Sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva andare avanti per sempre e lui ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) L’attore scozzese, deceduto ieri all’età di 90 anni,di. Lo ha rivelato la moglie Micheline Roquebrune al The Mail on Sunday.“E’in, nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo e si; semplicemente spento. Era ciò che voleva”, ha raccontato la francese con cuisi era sposato per la seconda volta nel 1975. “die ha avuto un effetto negativo su di lui”, ha rivelato. “Era meraviglioso e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme”, ha confidato Roquebrune. “Sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva andare avanti per sempre e lui ...

«Ho la fortuna di lavorare con mia sorella che si occupa del marketing e con mio marito, ceo dell’azienda». Che cosa è superato oggi nella moda? «Penso che superato sia il glamour, essere creativi ed ...

"Mio marito Sean Connery soffriva di demenza senile. È morto in pace, ero con lui"

Il racconto al Mail on Sunday di Micheline Roquebrune, con cui l'attore si era sposato per la seconda volta nel 1975 ...

«Ho la fortuna di lavorare con mia sorella che si occupa del marketing e con mio marito, ceo dell'azienda». Che cosa è superato oggi nella moda? «Penso che superato sia il glamour, essere creativi ed ...