Gualtieri: “La violenza della seconda ondata ha sorpreso tutti, servono misure dolorose per evitare lockdown” (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre si rincorrono le indiscrezioni sul nuovo Dpcm anti Covid che dovrebbe vedere la luce domani, dopo che il premier sarà andato in parlamento, qualcosa di chiaro la dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il titolare di Via XX settembre, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai Tre delinea l’orizzonte: ”Quanto più saremo efficaci tanto più potremo evitare la prospettiva del lockdown generalizzato che finora nessuno ha adottato in Europa e che noi speriamo anche di poter evitare. Ma questo richiede delle misure intermedie anche dolorose”. Secondo Gualtieri “è inevitabile che dopo una prima fase molto difficile e inedita con un lockdown senza precedenti, i sacrifici di tutti e una ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre si rincorrono le indiscrezioni sul nuovo Dpcm anti Covid che dovrebbe vedere la luce domani, dopo che il premier sarà andato in parlamento, qualcosa di chiaro la dice il ministro dell’Economia Roberto. Il titolare di Via XX settembre, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai Tre delinea l’orizzonte: ”Quanto più saremo efficaci tanto più potremola prospettiva del lockdown generalizzato che finora nessuno ha adottato in Europa e che noi speriamo anche di poter. Ma questo richiede delleintermedie anche”. Secondo“è inevitabile che dopo una prima fase molto difficile e inedita con un lockdown senza precedenti, i sacrifici die una ...

