Domenica di mostre in città e provincia (Di domenica 1 novembre 2020) Tra ingressi contingentati e distanziamento questo è comunque un autunno di grandi mostre aperte tra città e provincia. A Casa Bruschi c'è "L'Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick ... Leggi su lanazione (Di domenica 1 novembre 2020) Tra ingressi contingentati e distanziamento questo è comunque un autunno di grandiaperte tra città e. A Casa Bruschi c'è "L'Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick ...

TargatoCN : Attività all’aperto, musei e mostre visitabili per la domenica di Ognissanti nel rispetto delle norme anti contagio - TREVISOEVENTI : - lavocedialba : Attività all’aperto, musei e mostre visitabili per la domenica di Ognissanti nel rispetto delle norme anti contagio - MuseoSalinas : RT @MuseoSalinas: ?? Domenica siamo aperti fino alle 18 ??Le #mostre in programma ??Visita narrata “Tendere l’arco come un indovino” > https… - StellaB_75 : RT @CultureVdA: #1novembre Per la #domenica di #Ognissanti vi invitiamo a #scoprire #musei e #mostre @Valle_dAosta Dalle ariose cime di #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica mostre Domenica di mostre in città e provincia LA NAZIONE 120 anni di Palermo calcio: emesso un francobollo per l’anniversario della fondazione

Un francobollo a tiratura limitata, per celebrare i 120 anni del Palermo. È la speciale iniziativa che la società rosanero ha voluto realizzare, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Svilu ...

Domenica di mostre in città e provincia

Arezzo, 1 novembre 2020 - Tra ingressi contingentati e distanziamento questo è comunque un autunno di grandi mostre aperte tra città e provincia. A Casa Bruschi c'è “L’Oriente in casa. Opere dalla col ...

Un francobollo a tiratura limitata, per celebrare i 120 anni del Palermo. È la speciale iniziativa che la società rosanero ha voluto realizzare, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Svilu ...Arezzo, 1 novembre 2020 - Tra ingressi contingentati e distanziamento questo è comunque un autunno di grandi mostre aperte tra città e provincia. A Casa Bruschi c'è “L’Oriente in casa. Opere dalla col ...