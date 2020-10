Tullio Solenghi | Ballando 31 ottobre 2020 video e gallery

(Di sabato 31 ottobre 2020) La settima puntata dicon le Stelledi stasera, 31, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’attore, comico e doppiatorecon la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato uno scatenato Boogie sulle note del brano Eri piccola così, di Fred Buscaglione.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’esibizione leggera ed elegante quella di, ormai una conferma di questa edizione del programma. Il ...

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova protagoniste a Ballando con le Stelle 2020: per molti tra i papabili vincitori di questa edizione ma Guillermo Mariotto..E' una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tullio Solenghi, 72 anni, ha raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che all'inizio non era così convinto di ...