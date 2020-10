Pupi Avati | «Morire mi farebbe sentire in colpa»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 ottobre 2020) Del Male, quello che si insinua sottopelle e che è impossibile da sradicare una volta piantato, si parla troppo poco. «Il Male merita un’attenzione che in questo momento la società e la Chiesa sembrano ignorare» spiega Pupi Avati al telefono, in macchina sulla via di casa per le strade di Roma. «Io il presente lo avverto così, sento l’ingiustizia diffusa di chi approfitta di situazioni di potere in modo esplicito e senza nessun ritegno, ed è per questo che credo che sia doveroso occuparsi del Male». Avati, regista pluridecorato di più di cinquanta film, del Male ha incominciato a occuparsi all’inizio della sua carriera con capolavori come La casa dalle finestre che ridono e, più recentemente, con una saga letteraria iniziata con Il Signor Diavolo e proseguita con L’Archivio del Diavolo, il libro pubblicato da Solferino che continua a indagare le insidiosità del Maligno nella provincia italiana degli anni Cinquanta, tra corpi mummificati e prefetti consumati da un livore antico, che corrode tutto il buono che l’umanità riesce a donare.