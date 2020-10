Inter-Parma, Condò: “Mi sarei aspettato di più da Eriksen, Var da rivedere” (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Condò ha commentato il pareggio Interno dell’Inter con il Parma, maturato attraverso la doppietta di Gervinho e le reti di Brozovic e Perisic. I croati nerazzurri hanno regalato a Conte un punto d’oro, il quale però ha il sapore di occasione sprecata, l’ennesima di una stagione appena iniziata. Di seguito le parole di Condò, esplicitate nel post-partita di Sky Sport: “La gara di oggi consegna all’Inter la grande necessità di fare un’impresa a Madrid in Champions League. Il gol di Gervinho è una beffa che si aggiunge al danno, proprio perché era stato vicinissimo ai nerazzurri. La prestazione di Eriksen? Da lui, oggi, mi sarei aspettato ciò che poi ha fatto Brozovic, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Condò ha commentato il pareggiono dell’con il, maturato attraverso la doppietta di Gervinho e le reti di Brozovic e Perisic. I croati nerazzurri hanno regalato a Conte un punto d’oro, il quale però ha il sapore di occasione sprecata, l’ennesima di una stagione appena iniziata. Di seguito le parole di Condò, esplicitate nel post-partita di Sky Sport: “La gara di oggi consegna all’la grande necessità di fare un’impresa a Madrid in Champions League. Il gol di Gervinho è una beffa che si aggiunge al danno, proprio perché era stato vicinissimo ai nerazzurri. La prestazione di? Da lui, oggi, miciò che poi ha fatto Brozovic, ...

